Concorso Regione Toscana, 89 funzionari amministrativi: aperte le candidature (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Regione Toscana ha indetto una nuova procedura per assumere a tempo indeterminato 89 funzionari amministrativi, in categoria D e trattamento economico D1. La notizia è stata diffusa da Firenzetoday.it, che ha riportato le parole del consigliere Marcheschi: “E’ stato pubblicato il Bando per il Concorso pubblico per 89 posti per la Regione Toscana. Non è solo il posto fisso in gioco, ma la qualità delle nostre Istituzioni. La Pubblica Amministrazione ha bisogno di gente preparata e motivata che ama lavorare a servizio del nostro Paese. Fatevi avanti!“. Al via quindi il Concorso Regione Toscana: la selezione è iniziata con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Vediamo assieme tutte le informazioni sulla procedura. >> concorsi pubblici 2020 attivi << Concorso Regione Toscana: posti e riserve Sono 89 i posti autorizzati per il Concorso Toscana ... leggioggi

