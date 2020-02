Concorso Ordinario Infanzia e Primaria, c’è la bozza del bando: ultime novità (Di venerdì 7 febbraio 2020) In valutazione al CSPI anche la bozza del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Dalle ultime dichiarazioni della Ministra Azzolina il bando deve essere pubblicato a stretto giro. Il Miur sta effettuando dei test per l’inserimento e la compilazione delle domande sulla piattaforma Polis e sta rideterminando i conteggi dei posti disponibili per i prossimi anni scolastici. Scarica la bozza In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 07 Maggio 2019 era già stato pubblicato il decreto contenente le disposizioni sul Concorso per i posti comuni e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi. Il 18 Luglio invece con l’autorizzazione al Miur erano stati indicati 16.959 posti liberi. Le assunzioni sarebbero così organizzate: 10.624 posti per l’anno scolastico 2020/2021; 6.335 per l’anno 2021/2022. Questo dato è attualmente in revisione. Disposizioni ... leggioggi

