Come Sanremo anche Masterchef punta sul revival. Serata anni '80 nel ristorante di Armani (Di venerdì 7 febbraio 2020) La cucina di Masterchef non si ferma per il festival di Sanremo, anzi punta sul revival, sugli anni Ottanta e i suoi piatti da battaglia. Cocktail in salsa rosa e farfalle panna e prosciutto da reinventare per la sfida in esterna che ha messo gli aspiranti chef di fronte ai più temuti critici enogastronomici d’Italia. Convincono Giulia (finalmente) ma anche, e a sorpresa, Vincenzo, soprattutto grazie alle prove a base di carne. Con l’uscita di Milenys (in un Invention Test difficilissimo) e di Giada (al Pressure), restano in dieci nella masterclass ad affrontare sfide sempre più ardue. Intanto ecco Come è andata l’ottava Serata.Sin inizia col dolce (si fa per dire). È Vincenzo Santoro -pastry Chef della Pasticceria La Martesana di Milano - il protagonista della Mistery Box dell’ottava Serata di Mastercherf. La prova ... huffingtonpost

