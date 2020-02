Com’è nata Shakira, la star del pop colombiano (Di venerdì 7 febbraio 2020) La cantante di origini libanesi ha scalato le classifiche discografiche. Ma dietro al suo successo c’è una strategia studiata a tavolino. Dall’archivio di Internazionale, un articolo del 1997 che racconta le origini della pop star. Leggi internazionale

RaiRadio2 : «Sono nata nel 1945 e ho ricordi dell'immediato dopoguerra: ho voluto fortemente cantare '1950' con il suo autore,… - Tg3web : L'Anpi ha restituito all'Esercito italiano una bandiera riportata dal fronte russo nel '43 e custodita da un soldat… - ItaliaViva : 'Il passato è passato, avevamo ragione e nessuno ce lo toglie ma Italia viva non è nata per avere ragione ma per av… -