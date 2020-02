Come il coronavirus ha messo i bastoni fra le ruote al settore tech (Di venerdì 7 febbraio 2020) È ancora difficile calcolare l’impatto che il coronavirus sta avendo nel mondo. Mentre i dati ufficiali parlano di 24mila vittime, di cui due al di fuori della Mainland China, la Cina continentale al netto delle isole, la psicosi virale ha conquistato il mondo intero. La comprensibile preoccupazione è spesso mutata in paranoia e razzismo, con occasionali episodi xenofobi nei confronti di persone cinesi – che fossero turisti o immigrati di chissà quale generazione. Nei giorni scorsi scorsi l’Italia, insieme ad altri paesi, ha ufficializzato il blocco dei voli verso la Cina: una misura precauzionale piuttosto forte, che avrà enormi ripercussioni economiche. Solo per il reparto turistico italiano, secondo Assoturismo, il conto delle perdite sarà di 1,6 miliardi di euro (13 milioni di persone). Ma c’è un altro settore che verrà sconvolto dalle incertezze legate al coronavirus, ed è quello ... wired

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ?se prendo gli antivirali prevengo l'infezione? ?come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta… - matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… -