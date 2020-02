Colpo grosso della GeVi Napoli: battuta la capolista Torino per 64-57 (Di venerdì 7 febbraio 2020) GeVi Napoli: seconda vittoria consecutiva al PalaBarbuto per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti. battuta la capolista Torino 64-57. La GeVi Napoli Basket centra la seconda vittoria consecutiva in casa battendo la capolista Reale Mutua Torino al PalaBarbuto. 64-57 il punteggio finale al termine di una gara che ha visto gli azzurri condurre per quasi tutto il match. Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti in conferenza stampa: “E’ una vittoria molto importante per noi soprattutto dal punto di vista psicologico. Con questi due punti ci lasciamo alle spalle la zona pericolosa della graduatoria e possiamo guardare con maggiore serenità alle squadre davanti a noi in classifica. Sono particolarmente contento perché abbiamo giocato di squadra e abbiamo mosso la palla in attacco, riuscendo a non disunirci. La partita difficile era quella con Bergamo, che noi abbiamo comunque vinto, ... 2anews

