Colombia, si traveste da infermiera e rapisce neonato dalle braccia della mamma in ospedale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per mettere in atto l’assurdo gesto la donna si era travestita da infermiera e per questo non aveva destato sospetti nella neo mamma che le aveva consegnato il bimbo con le sue mani. Fortunatamente è stata individuata e immediatamente fermata dal personale della sicurezza della struttura sanitaria. fanpage

Colombia traveste Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Colombia traveste