Clizia Incorvaia confessa l'interesse per Paolo Ciavarro: "Sono frenata qui" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serena Granato In una confidenza fatta a Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia ha rivelato di avere un debole per Paolo Ciavarro A pochi giorni dalla messa in onda della nuova puntata del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva, una dei concorrenti del rinnovato reality fa parlare di sé. Si tratta di Clizia Incorvaia. La fashion blogger originaria di Pordenone e classe 1986 ha finalmente rivelato di avere un debole per un coinquilino, che insieme a lei concorre nel gioco dello spin-off del Gf dedicato ai vip. In una confidenza fatta nelle utime ore, all'altra concorrente Paola Di Benedetto, infatti, non ha fatto mistero di nutrire un forte interesse nei riguardi del "figlio d'arte" capitolino, Paolo Ciavarro. E la confessione in questione è seguita alla dichiarazione fatta, indirettamente, alla Incorvaia da parte del diretto interessato, ... ilgiornale

