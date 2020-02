Clima, caldo record in Antartide: +18,3°C (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un ondata di caldo ha investito nelle ultime 24 ore l’Argentina, con temperature record anche nella sezione dell’Antartide sotto giurisdizione argentina. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale Telam. Citando il Servizio meteorologico nazionale, l’agenzia segnala che mentre a Buenos Aires si avvertiva a metà giornata un massimo di +42°C percepiti, nella base ‘Esperanza’ nell’Antartide argentina è stata registrata ieri una temperatura di +18.3°C. Un valore, ha ricordato il servizio di meteorologia nazionale, che ha battuto il record di +17,5°C segnato nella regione antartica il 24 marzo 2015. Inoltre, nella Base permanente argentina Marambio, la colonnina di mercurio ha raggiunto i +14,1°C, superando il record di +13,8°C fissato per un giorno di febbraio il 24 di questo mese, nel 2013.L'articolo Clima, caldo record in Antartide: ... meteoweb.eu

