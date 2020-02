Cina - Coronavirus, gli ultimi sviluppi dell'impatto sul settore auto (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'epidemia del Coronavirus in Cina continua a generare conseguenze sull'operatività delle aziende automobilistiche. Alcune Case, soprattutto giapponesi, hanno deciso di prolungare il fermo produttivo fino alla prossima settimana per rispettare le disposizioni delle autorità cinesi, mentre altre devono fare i conti con una carenza di componentistica che sta avendo ripercussioni sull'intera filiera delle forniture a livello globale. Facciamo quindi il punto della situazione sulla base di quanto comunicato sin qui dai vari costruttori e fornitori. Lo stop della Honda. La Honda ha confermato proprio oggi la decisione di riavviare il 13 febbraio i tre stabilimenti a Wuhan gestiti dalla joint venture con la Dongfeng. Al momento, la Casa giapponese non ha riscontrato problemi di forniture tali da ostacolare le attività produttive negli impianti. Il rinvio della Toyota. La ... quattroruote

