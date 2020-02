Ciclismo, Eva Lechner: “Sono molto credente. Il mio sogno? Vestire la maglia iridata” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Eva Lechner è senza ombra di dubbio la certezza più grande, più bella del Ciclocross e della Mountain bike nazionale da ormai diversi anni. È una donna che non ha bisogno di tante presentazioni, visto che parla per lei il suo meraviglioso palmares che l’ha identificata come la regina del movimento del fuoristrada italiano. Bolzanina tutta d’un pezzo, dal sorriso e dalla determinazione senza eguali, Eva è la campionessa italiana in carica di ciclocross, titolo appena conquistato in quel di Schio per l’undicesima volta, un record. Ma è anche la vicecampionessa europea di questa specialità, medaglia d’argento nel 2019 alla rassegna tricolore di MTB tra le donne Elite, ma anche a livello continentale, del Team Relay; tutto questo parlando soltanto degli ultimi mesi di gare tra una disciplina e l’altra, ed esclusivamente a livello di campionati nazionali e non. ... oasport

