Chi era Menocchio, il mugnaio eretico giustiziato per ordine del Papa (Di venerdì 7 febbraio 2020) All’anagrafe faceva il nome di Domenico Scardella, ma a Montereale, il piccolo paese friulano dove nel 1532 era nato, tutti lo chiamavano Menocchio. Era sposato, aveva sette figli e tirava a campare facendo anche il mestiere “di monaro, marangon, segar, far muro e altre cose”. Gran parte dei pochi soldi guadagnati arrivava però grazie all’attività di mugnaio, e non è un caso infatti che lui, Menocchio, portasse l’abito tradizionale di quel lavoro: un mantello e un berretto di lana bianca. Della sua storia non sapremmo nulla se non fosse che alla fine del secolo in cui nacque venne messo a morte dall’Inquisizione. Il contadino che legge e fa di conto La storia di Menocchio è al centro di “Il formaggio e i vermi”, una breve monografia firmata da Carlo Ginzuburg e ora riproposta da Adelphi (pp. 232, euro 24) a più di quarant’anni dalla sua prima edizione. Ed è una storia incredibile. ... tg24.sky

