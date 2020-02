Chi è Youssoufa Moukoko: il futuro erede di Haaland al Borussia Dortmund ha 15 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel proprio settore giovanile il Borussia Dortmund ha già l’erede di Erling Haaland: si tratta del classe 2004 Youssoufa Moukoko capace di segnare 28 gol in appena metà stagione giocando sottoetà (di tre anni) con la formazione Primavera del BVB. Un predestinato, già messo sotto contratto dalla Nike con un accordo milionario, sulla cui reale età serpeggiano dei dubbi, ma che al momento non può esordire in Bundesliga prima di aver compiuto 17 anni come prevede il regolamento vigente in Germania che la Federcalcio tedesca sta però di modificare per l’occasione. fanpage