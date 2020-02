Chi è Tecla Insolia, la 16enne tra le Nuove proposte di Sanremo destinata a prendere il volo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Di vittorie a Sanremo la giovanissima Tecla Insolia ne ha già incassate diverse, prima del verdetto della finalissima per la gara della categoria Nuove proposte, arrivata dopo aver battuto gli Eugenio di via di Gioia. A 16 anni è la più giovane artista in gara in questa edizione. Arriva sul palco dell’Ariston da vincitrice di Sanremo Young 2019 con la chiara intenzione di lasciare il segno. A cominciare dal brano proposto, Otto marzo, che nell’edizione delle polemiche sul direttore artistico Amadeus fa capire chiaro e tondo che Tecla di stare un passo indietro non ha nessuna intenzione: «È una canzone contro i pregiudizi sulle donne – ha detto lei stessa presentando il brano alla stampa – È un modo per far risvegliare anche le ragazze che si fanno umiliare». Ed è solo l’inizio. Tecla fa capire sin dalle prime battute del Festival 2020 che non è in ... open.online

