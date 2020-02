"Che bello un palco con tante donne senza star straniere" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Paolo Giordano La cantante duetta con Alberto Urso: «Questo ragazzo farà carriera» La leggenda e l'allievo. Ornella Vanoni e Alberto Urso. Lei 86 anni a settembre, lui 23 a luglio. Ieri sera hanno duettato in La voce del silenzio di Limiti e Mogol, pezzone difficile se non altro perché c'è l'ombra lunga di Mina e quindi era una prova complessa. Ma superata. «Però certo che questo Festival ha una lunghezza esasperante», spiega lei, la leggenda, prima di salire in scena. Canta con Alberto Urso, tenore e polistrumentista che qualcuno critica perché troppo votato al bel canto. «E allora Bocelli? O Il Volo? Non gli devo dare consigli vocali, questo ragazzo farà sicuramente una grande carriera». Detto da lei è una garanzia. «Lo sa che sto preparando un altro disco?». Il suo primo è uscito nel 1961. «Questo avrà canzoni scritte da grandi autori come Mario Lavezzi, Giuliano ... ilgiornale

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - WeCinema : #KirkDouglasRIP. La leggenda di Hollywood che ha interpretato e prodotto film resteranno per sempre icone nel mondo… - marcoconterio : Cantare la Bellezza è un dono. Dovrebbe essere così facile da capire, invece leggo tanta superficialità. #Benigni è… -