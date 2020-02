Centotré anni, 90 film, un mito E lo «schiavo» vinse Hollywood - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cinzia Romani Addio a un'icona del cinema. Lavorò con i grandi registi Ebbe le donne più belle, una vita da divo e un figlio star Cinzia Romani La sua stessa vita sembra un film Hollywoodiano. E adesso che l'ultimo mostro sacro della Settima Arte, Kirk Douglas, è morto, mercoledì, nella sua villa di Beverly Hills, all'età di 103 anni, tutta Hollywood è in lutto. «Per il mondo era una leggenda, un attore dell'epoca d'oro del cinema, ma per me e per i miei fratelli, Joel e Peter, era semplicemente papà», ha scritto su Facebook Michael Douglas, figlio prediletto del grande Kirk e attore di spessore, a sua volta. Considerato uno dei più prestigiosi interpreti del cinema americano, Kirk, nato il 9 dicembre 1916 a New York, era figlio di immigrati ebrei, originari di Tchavoussy, in Bielorussia: il vero nome di «Spartacus», infatti, era Issur Danielovitch Demsky, poi cambiato in Izzy ... ilgiornale

MeroUomo : all'età di centotre anni ci lascia spartacus. - marcov2 : Domani Spartacus ovunque. Centotre anni. Fa impressione a dirlo. -