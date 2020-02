Caterina Balivo trattiene le lacrime a Vieni da me dopo le parole del direttore di Rai 1 Coletta (Foto) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non solo Sanremo fa grandi ascolti quest’anno ma anche Vieni da me e per la conduttrice ci sono i complimenti del direttore di Rai 1 (Foto). Stefano Coletta è il nuovo direttore, ironico e semplice nel suo modo di comunicare, e dopo avere fatto piangere Antonella Clerici in conferenza stampa è tornato alla carica con Caterina Balivo. “Volevo farti i complimenti perché sei molto contemporanea e molto acuta, io ti ho guardato prima come telespettatore e cerco sempre di avere non solo uno sguardo tecnico ma anche umano”. Solo complimenti da parte di Coletta alla Balivo che ascolta trattenendo prima il fiato e poi le lacrime per quelle parole davanti al suo pubblico in diretta. Il direttore non ha dubbi, di Vieni da me gli piace tutto, ogni argomento proposto. Caterina cerca di spostare l’attenzione su tutta la squadra del programma, è merito di tutti se funziona ma ha anche altro da ... ultimenotizieflash

niallamami : “Junior cally non è che non ha i voti dei giovanissimi, non ha voti punto” Caterina Balivo docet #sanremo2020 - Jensenswife21 : Andrò contro corrente ma Caterina Balivo mi scende sempre di più. Superficiale come poche. #vienidame - Edisorangeman1 : 'Una grande qualità è quella di una donna che faceva la commessa, un giorno si è vista entrare Ronaldo in negozio e… -