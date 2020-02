Castellammare di Stabia: Pasquale Rapicano arrestato per l’omicidio Scelzo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Castellammare di Stabia: nuovo arresto per Pasquale Rapicano (già detenuto e ritenuto affiliato al clan D’Alessandro). È accusato dell’omicidio di Pietro Scelzo (ucciso durante la faida del 2006). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere – emessa dalla 5^ Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia per il tramite della Procura Generale – nei confronti di Pasquale Rapicano – attualmente detenuto per reati in materia di armi, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio premeditato ed aggravato dalle finalità mafiose di Pietro Scelzo, commesso in Castellammare di Stabia il 18 novembre 2006. La richiesta della misura restrittiva è stata avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla ... 2anews

