Caso Vannini, Pg Cassazione: “Omicidio volontario, vicenda disumana” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Caso Vannini si infittisce sempre più: il processo sarà riaperto. “Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi da parte della famiglia Ciontoli”. Il Pg della Cassazione ha chiesto di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, … L'articolo Caso Vannini, Pg Cassazione: “Omicidio volontario, vicenda disumana” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - HuffPostItalia : 'L'omicidio di Vannini fu volontario, non colposo. Rifare l'Appello': le richieste del pg in Cassazione - fanpage : C’è grande attesa per la sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul caso Vannini -