Caso Pogba, il Manchester lo esclude dal ritiro invernale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Caso Pogba, niente ritiro invernale per il francese. Si avvicina l’addio a fine stagione per l’ex Juventus Non ci sarà il ritiro invernale per Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United, come riportato dal Daily Star, non verrà aggregato alla squadra. Nei giorni scorsi, inoltre, erano trapelate alcune indiscrezioni sul futuro del giocatore: a quanto pare l’ex Juventus lascerà i Red Devils a fine stagione. Supposizioni di mercato? Vedremo durante la finestra estiva cosa succederà. Al momento si va verso l’addio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

macca_marco : In caso di addio all'#Inter, #LautaroMartinez accetterebbe solo il #Barcellona. Il @ManUtd era disposto a inserire… - marcomill83 : @_Morik92_ In ogni caso ti senti di dire che Pogba e tonali escludono messi??? - Berto79832 : @juanito1897 Credo che sicuramente andranno su Icardi cercando di capire i margini col PSG, altrimenti possibile Po… -