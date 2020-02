Carmagnola | tre sorelle morte suicide | la truffa degli avvocati dietro la tragedia

Tre sorelle si suicidano a Carmagnola - avevano provato anche 5 anni fa dopo la truffa di due avvocati : E’ davvero una storia che lascia senza parole quella che arriva da Carmagnola . Una storia che riguarda tre donne, st anche e scoraggiate da quello che era successo nella loro vita. Tre sorelle che hanno deciso di togliersi la vita. Ci avevano provato anche 5 anni fa, a Valtournenche, in Val d’Aosta: a salvarle, il 21 luglio del 2015, erano stati i carabinieri che ne avevano fermate due mentre stavano per gettarsi da un muraglione, ...

Carmagnola - tragedia familiare : tre sorelle morte suicide. Il drammatico bigliettino ritrovato : Tre sorelle di 54, 67 e 76 anni si sono uccise a Carmagnola, nel Torinese. A scoprirlo i carabinieri che questa mattina 6 febbraio si sono recati a casa di una delle tre donne trovata impiccata. In tasca la donna aveva un biglietto in cui chiede scusa per il gesto e spiega di averlo fatto dopo aver