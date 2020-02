Cane veglia sul corpo del padrone per giorni: ma la notizia è drammatica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Triste vicenda per un padrone di un Cane, purtroppo spirato per un infarto, e il suo amico a 4 zampe che ha vegliato su di lui per giorni: il dramma continua Cane triste (fonte foto: Pixabay) Non si avevano più notizie di Domenico Trifari, un uomo di 79 anni residente a Nereto, come riporta il sito Greenme.it, e i vicini di casa hanno deciso di allertare i soccorsi. Dopo l’ingresso nell’abitazione, purtroppo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo e, accanto a lui, Ermanno, il suo Cane che stava vegliando sul suo corpo da tantissimo tempo. Al momento del ritrovamento, il meticcio maremmano di circa sei anni abbaiava. La persona era scomparsa approssimativamente da giorni, a causa probabilmente di un infarto, e Ermanno è rimasto lì fino all’arrivo dei soccorsi, pur senza acqua o cibo. Una vicenda davvero triste in cui ... chenews

