Calcio Napoli, Insigne: “Dopo Salisburbo c’è stato un casino che si poteva evitare” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il capitano del Calcio Napoli chiude le polemiche per la rivolta dei giocatori azzurri dopo il match di Champions contro il Salisburgo. “Dopo il Salisburgo c’è stato un pochino di casino che si poteva evitare, ma è colpa di tutti. Ora non pensiamo al passato, rimaniamo compatti ed uniti”. Lo ha detto Lorenzo Insigne in un’intervista a Sky Sport che andrà in onda integralmente stasera dalle 23, chiudendo le polemiche per la rivolta dei giocatori azzurri dopo il match di Champions contro il Salisburgo. In vista della ripresa della Champions, che per il Napoli riparte il 25 febbraio contro il Barcellona, Insigne ha ripercorso con Sky il cammino del Napoli nel girone, arrivando anche al match contro gli austriaci, che finì 0-0. Dopo quella gara i giocatori del Napoli sarebbero dovuti andare in ritiro a Castel Volturno, ma negli spogliatoi ci fu un ammutinamento e i ... 2anews

