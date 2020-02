Calcio femminile, la Florentia piega 2-1 il Sassuolo nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Niente turno di campionato, ma quarti di finale di Coppa Italia per il Calcio femminile. Oggi, allo stadio “Santa Lucia”, Florentia e Sassuolo hanno dato il via all’andata di questa tornata di incontri della competizione nazionale. A sorpresa, le toscane si sono imposte 2-1 contro le nero-verdi, confermando il proprio buon momento di forma, ricordando il pari per 0-0 strappato alla Juventus nell’ultima giornata di Serie A. Le padrone di casa hanno sbloccato il risultato grazie alla svedese Sara Nilsson, a segno all’8′, facendosi trovare pronta all’appuntamento con il gol. Il raddoppio toscano è arrivato al 21′ grazie alla bulgara Eva Dupuy Dessislava. A riaprire i giochi, in vista del ritorno del 26 febbraio allo stadio “Ricci”, è stata la solita Daniela Sabatino, fredda dal dischetto al 94′. Per la compagine allenata da Gianpiero ... oasport

