Buone notizie per Mihajlovic: dimesso dopo la terapia, le sue condizioni sono ‘molto buone’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seragnoli” dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto Buone, come si legge in una nota dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna. Il tecnico del Bologna aveva annunciato pubblicamente di essere stato colpito da una forma di leucemia lo scorso luglio e dopo diversi cicli di terapie è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare, il 29 ottobre. A un mese circa dall’intervento aveva incontrato la stampa con i medici per annunciare condizioni di salute Buone. Il 27 gennaio è stato ricoverato di nuovo, al Seragnoli, per una terapia antivirale. ... meteoweb.eu

