Bullismo e cyberbullismo, il mega truck della Regione fa tappa a Salerno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Dare il giusto peso alle parole ed ascoltare pareri e proposte dei più giovani su cosa affrontare casi di Bullismo”. E’ uno degli obiettivi che l’assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani affida al tour del mega truck che oggi ha fatto tappa anche a Salerno nell’ambito della settimana contro contro il cyberBullismo promossa dalla Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti. In visita nella struttura itinerante gli studenti provenienti da varie scuole che hanno incontrato oggi l’assessore Chiara Marciani ed anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Il mega truck ha sostato in piazza della Concordia. “Abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di comunicazione con i giovani” ha detto la Marciani. Di buon’ora ha ... anteprima24

