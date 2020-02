Boss Graviano: “Da latitante ho incontrato Berlusconi”. Ghedini: “Falso” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durante la sua deposizione al processo sulla ‘ndrangheta stragista, il Boss Giuseppe Graviano avrebbe tirato in ballo Silvio Berlusconi, sostenendo di averlo incontrato almeno 3 volte durante la latitanza. A stretto giro la replica del legale del leader di Forza Italia, Niccolò Ghedini: “Dichiarazioni destituite di ogni fondamento e palesemente diffamatorie“. Graviano su Berlusconi: “Lo incontrai durante la latitanza” “Da latitante ho incontrato Berlusconi almeno tre volte“: sono queste alcune delle parole che Giuseppe Graviano, Boss di Cosa nostra all’ergastolo, avrebbe speso sul presunto rapporto con Silvio Berlusconi e su presunte cene in costanza della sua latitanza. Sarebbe questo un passaggio delle dichiarazioni rese, secondo quanto riporta Adnkronos, durante la sua deposizione in videoconferenza nell’ambito del processo sulla ‘ndrangheta stragista in cui è imputato e ... thesocialpost

fattoquotidiano : ?? GRAVIANO: 'INCONTRAI BERLUSCONI' Parla il boss di Cosa Nostra: 'Tramite mio cugino avevamo un rapporto bellissim… - HuffPostItalia : Il boss Giuseppe Graviano: 'Vidi Berlusconi almeno tre volte da latitante. Già nel '92 disse a mio cugino della dis… - Adnkronos : #Mafia, boss #Graviano: 'Da latitante ho incontrato #Berlusconi almeno tre volte' -