Bonucci: “Il compito della Juventus è arrivare in fondo alla Champions League” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Leonardo Bonucci scalpita in vista del ritorno della Champions League. Il numero 19 guiderà la difesa della Juventus nella doppia sfida degli ottavi di finale contro il Lione. In un'intervista esclusiva a Sky, il centrale ha parlato del confronto con la formazione transalpina e della voglia dei bianconeri di arrivare in fondo al sogno di alzare al cielo alla "Coppa dalle grandi orecchie". Bonnie ha rivelato anche un retroscena relativo alla sfida contro l'Atletico della fase a gironi, e al gol vittoria segnato con una super punizione da Paulo Dybala. fanpage

