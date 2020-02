Bologna, Orsolini: «Consapevoli della nostra forza, speriamo di chiuderla» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bologna, Riccardo Orsolini parla alla fine della prima frazione di gioco: ecco le impressioni dell’esterno rossoblu Riccardo Orsolini è andato ancora una volta in gol: ecco le sue parole a Sky Sport all’intervallo della gara contro la Roma. Orsolini – «Abbiamo interpretato subito bene la partita, dobbiamo continuare così perché giocare qui non è semplice, con il loro pubblico che li spinge. Siamo Consapevoli della nostra forza e speriamo di chiuderla nel secondo tempo. Stiamo soffrendo un pochettino perché Kolarov spinge, io rientro un po’ meno e devo cercare di dare una mano a Tomiyasu, vediamo di ricompattarci e ripartire nella ripresa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

