Bologna, l'ultimo 'bollettino' sulle condizioni di salute di Mihajlovic (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Bologna si prepara per la gara di campionato valida per la Serie A, i rossoblu hanno intenzione di disputare una stagione tranquilla e programmare al meglio il futuro. Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta lottando contro la leucemia ed i progressi negli ultimi mesi sono stati veramente importanti, c'è fiducia per le condizioni del tecnico. Mihajlovic "è stato dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia 'Seràgnoli' dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone". E' quanto riferisce il Policlinico di S.Orsola di Bologna in una nota. Al momento non sono arrivate informazioni sulla possibile presenza o meno del tecnico serbo in occassione della partita contro la Roma.

