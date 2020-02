Bologna, Bigon: «Siamo rimaneggiati, ma abbiamo buoni giovani» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bologna, Riccardo Bigon ha parlato prima dell’inizio della gara contro la Roma: ecco le parole del ds rossoblu Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara contro la Roma. Un Bologna rimaneggiato, ma di certo non arrendevole quello all’Olimpico stasera. «Siamo rimaneggiati, ma abbiamo buoni giovani. Una squadra come la nostra ha l’obbligo di creare un valore per il futuro, davanti abbiamo tanti giovani e sono forti. Hanno grandi capacità». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

