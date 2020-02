Boggi: “Calciopoli bis? Ci sono i presupposti. Sono malato, non so quanto vivrò” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'ex arbitro Robert Anthony Boggi è tornato a parlare dopo le dichiarazioni al vetriolo ("Quella che è stata una volta Calciopoli, lo sarà ancora e non ci sarà più modo di tornare indietro") che gli Sono costate una querela da parte dell'Associazione Italiana Arbitri. L'ex fischietto ha ribadito che ci Sono a suo dire tutti i presupposti per un nuovo scandalo nel calcio, parlando anche delle sue condizioni di salute. fanpage

