Blitz contro il lavoro nero: trovati 13 lavoratori non a norma in un calzaturificio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Blitz GdF contro il lavoro nero nel Casertano: trovati in un calzaturificio 13 lavoratori “in nero” (7 dei quali percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza). Denunciato legale rappresentante dell’attività. Blitz contro il lavoro nero nel Casertano. Nel quadro della quotidiana attività posta in essere dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti industriali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, i Baschi Verdi di Aversa hanno individuato, ieri, un altro opificio calzaturiero che operava in assenza di qualsiasi autorizzazione per l’emissione in atmosfera dei fumi generati dalla lavorazione dei pellami. L’intervento delle Fiamme Gialle, frutto del costante impegno profuso per l’acquisizione di informazioni utili a localizzare le imprese che operano illegalmente, ha impedito che l’immissione incontrollata dei fumi in atmosfera continuasse a ... 2anews

DiMarzio : #Lazio - #Giroud, corsa contro il tempo. Blitz di Tare a Londra: le ultime ? - Si24it : #Blitz contro la #camorra, 24 arresti a Napoli - zazoomnews : Camorra maxi blitz contro le “nuove leve” del clan Lo Russo: 24 arresti - #Camorra #blitz #contro #“nuove #leve” -