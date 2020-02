Birds of Prey: la reazione di Margot Robbie a un giornalista che lo definisce "film Marvel" (Di venerdì 7 febbraio 2020) La reazione di Margot Robbie di fronte a un giornalista che definisce Birds of Prey un cinecomic Marvel in un video. Una svista può capitare a tutti, ma la reazione di Margot Robbie e delle colleghe di fronte a un giornalista che definisce Birds of Prey un "film Marvel" è piuttosto divertente. Qui potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey, creatura di Margot Robbie che è l'anima del cinecomic DC con la sua Harley Quinn finalmente single e al centro dell'attenzione in una pellicola tutta al femminile. Durante la promozione del film Michael Strahan stava intervistando il cast di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) per la promozione del film, notare le facce stralunate di ... movieplayer