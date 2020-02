Bilancio Ue, Conte: “No a proposta finlandese: Italia ha linea rossa. Il 25% dei fondi per clima e cambiare i criteri sulla politica agricola” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il premier Giuseppe Conte ribadisce il no dell’Italia alla proposta di Bilancio europeo presentata dalla Finlandia, che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue. “Non ci potremmo mai acContentare dei criteri attuali sulla politica agricola comune, che sono iniqui“, ha chiarito il presidente del Consiglio, aggiungendo anche che “l’Italia sostiene la previsione che almeno il 25% del Bilancio venga destinato al clima e all’ambiente“. “Il vertice straordinario convocato per il 20 febbraio non potrà avere successo se non muoverà da una proposta negoziale adeguata ad attuare le priorità che ho citato”, ha aggiunto Conte, sottolineando che “c’è una linea rossa sul negoziato sul Bilancio oltre la quale non possiamo andare”. Sensibilità condivise con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che parlando allo stesso ... ilfattoquotidiano

