Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: tutti i convocati. Minuto per minuto, nazione per nazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) I Mondiali di Biathlon di Anterselva 2020 sono ormai alle porte, in quanto cominceranno giovedì 13 febbraio. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere tutte le convocazioni per la manifestazione iridata comunicate ufficialmente dalle varie federazioni nazionali. Nella lista è indicato anche il numero di pettorali a disposizione in ogni gara. L’elenco verrà aggiornato di giorno in giorno, man mano che i vari Paesi ufficializzeranno le proprie scelte. Se una nazione non è in elenco, allora significa che non ha ancora annunciato i propri convocati. ULTIMO AGGIORNAMENTO: Venerdì 7 febbraio, ore 10.00 ITALIA – DONNE (4+1 convocate) Pettorali a disposizione: SP 4 – PU 4 – IN 4 – MS 5 CARRARA Michela (1997) SANFILIPPO Federica (1990) VITTOZZI Lisa (1995) WIERER Dorothea (1990) La quinta atleta verrà decisa dopo le gare di Ibu Cup della Val Martello. ITALIA – UOMINI (4+1 ... oasport