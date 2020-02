Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer guida la spedizione azzurra (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono dodici gli azzurri convocati per i Mondiali di Biathlon che si svolgeranno ad Anterselva dal 12 al 23 febbraio: nella località italiana si assegneranno dodici titoli iridati, ma le gare saranno valide anche per le classifiche di Coppa del Mondo. Non vi sono particolari sorprese tra i nomi degli azzurri prescelti: manca Giuseppe Montello, infortunatosi ad inizio stagione. Ci sono tutti gli italiani protagonisti, a partire da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, affiancate da Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Michela Carrara ed Irene Lardschneider, con quest’ultima mai convocata nel circuito maggiore in stagione, mentre tra gli uomini oltre a Lukas Hofer e Dominik Windisch, saranno protagonisti nella rassegna iridata Thomas Bormolini, Daniele Cappellari, Saverio Zini e Thierry Chenal, anch’egli mai chiamato in Coppa quest’anno. I convocati ... oasport

Fisiofficial : +++ SCELTI I DODICI AZZURRI CHE PARTECIPERANNO AI MONDIALI DI BIATHLON DI ANTERSELVA: I NOMI ??????… - flamminiog : RT @Fisiofficial: +++ SCELTI I DODICI AZZURRI CHE PARTECIPERANNO AI MONDIALI DI BIATHLON DI ANTERSELVA: I NOMI ?????? - Corleone9375 : RT @Fisiofficial: +++ SCELTI I DODICI AZZURRI CHE PARTECIPERANNO AI MONDIALI DI BIATHLON DI ANTERSELVA: I NOMI ?????? -