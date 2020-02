Benigni chiama Amadeus al telefono: «Stanotte non ho dormito, sei il più grande conduttore» | VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anche quest’oggi non sono mancate le sorprese in conferenza stampa a Sanremo 2020. Nel corso della presentazione della serata del 7 febbraio, dopo aver tracciato un bilancio della terza serata dei duetti (un grande successo in termini di share), Amadeus ha ricevuto una telefonata da Roberto Benigni mentre si trovava in sala stampa. Per questo ha pensato bene di farla ascoltare anche ai giornalisti presenti. LEGGI ANCHE > Roberto Benigni e il cantico dei cantici Telefonata Benigni-Amadeus in sala stampa «Nella notte non ho dormito – ha rivelato Benigni -. Per me è stata un’emozione fortissima come sempre. Ma del resto quando c’è poesia succede così. Sei tu, Amadeus, che fai trasudare la poesia, per questo è andata così bene. Sei il più grande conduttore di sempre e ti ringrazio per avermi dato questa possibilità». L’emozione nella telefonata ... giornalettismo

