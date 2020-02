Benigni al Festival con super cachet per cantare l'amore gay - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Laura Rio L'attore protagonista con un monologo-show Georgina incanta e il suo Ronaldo è in platea Laura Rio da Sanremo Benigni ARDENTE Tappeto rosso e fanfara per l'ingresso di Benigni all'Ariston. Per esaltare l'amore, in tutte le sue versioni, tra uomo e donna, tra donna e donna e tra uomo e uomo. Il premio Oscar a Sanremo nella serata delle cover fa un inno all'amore libero, anche all'amore gay, recitando la canzone delle canzoni, il Cantico dei Cantici, la prima canzone scritta nella storia dell'umanità: «Non c'è canzone più ardente, esalta l'amore fisico - spiega l'attore - è la vetta della poesia di tutti i tempi, come un pezzo della Cappella Sistina, è il libro del desiderio». «E' un messaggio d'amore fisico imbarazzante e per tenerlo nella Bibbia - continua - si sono inventate nei secoli tante interpretazioni allegoriche. E' un poema dedicato alla femminilità, la ... ilgiornale

