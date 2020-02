Benevento 5, stasera in campo contro il Mama San Marzano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ la terza vittoria di fila quella che cercherà di ottenere stasera il Benevento 5, impegnato tra le mura amiche del PalaTedeschi (ore 20:45) contro il Mama San Marzano. I sanniti sono reduci dal bottino pieno interno contro la LuPe Pompei e dal blitz in casa della Trilem, sei punti che hanno permesso ai giallorossi di raggiungere il sesto posto in classifica a 28 punti con i ragazzi di mister alla ricerca di continuità per proseguire la loro risalita e conquistare il miglior piazzamento possibile nella griglia dei playoff. Per la gara di stasera il tecnico dei giallorossi dovrà fare a meno del pivot Francesco Russo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata sabato scorso. Sulla carta si preannuncia un impegno senza dubbio non semplice contro un avversario galvanizzato dalla vittoria contro l’Atletico ... anteprima24

esteralbano : Stasera cena alternativa .....#panbaulettorustico #prosciuttocottoeprovola #carciofidoratiefritti ?????? @ Benevento,… - alesferro : Goal su Goal in diretta stasera alle 20.30 su @LIRATV Il pareggio di Benevento, la prossima gara col Trapani e tut… -