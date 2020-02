Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede venerdì 7 febbraio, anticipazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le tre soap di Canale 5 non si fermano nemmeno di venerdì. Scopriamo insieme quello che succederà oggi, 7 febbraio 2020, a Beautiful, Una Vita e Il Segreto nel nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni. Beautiful, news: Zoe sospetta ancora di Flo Nell’episodio trasmesso ieri, Zoe (Kiara Barnes) ha continuato a rivolgere le sue domande a Flo (Katrina Bowden) sul perché abbia dato in adozione la piccola “Phoebe“. Ad un certo punto, la Fulton non ha potuto nascondere il coinvolgimento di Reese (Wayne Brady) nella questione ed ha detto chiaramente a Zoe che il ginecologo, in accordo con Taylor (Hunter Tylo), non ha voluto essere coinvolto per nessun motivo nell’adozione. Hope (Annika Noelle) intanto ha fatto sapere a Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline McInnes Wood) di non essere più intenzionata ad avere figli. Quest’oggi, a partire dalle 13.40, ... tvsoap

osirisbaek : annalisa é una vocalist con i controcoglioni and i think it's beautiful - miranbos : Il video è ridicolo. Ma le risposte di DR (a parte questa che vedete), dove lascerebbe intendere che Don T voglia… - DidaShe : mia madre è appena entrata in camera mia per leggermi un mio tema delle elementari in cui li sputtano male e dico c… -