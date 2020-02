Beautiful anticipazioni: Zoe scopre l’inganno dell’adozione e la verità su Phoebe Beth? (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ tempo di anticipazioni: Sanremo impera in tutti i luoghi e in tutti i laghi ma c’è chi segue ancora con grande affetto le soap di Canale 5 e non possono mancare le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. Che cosa succederà nell’episodio di Beautiful dell’8 febbraio 2020? Vi ricordiamo che Beautiful è la sola soap che ci aspetta domani al sabato. Infatti la programmazione di Canale 5 prevede come sempre la puntata speciale di Amici e a seguire andrà in onda Verissimo. Ma torniamo a noi con le anticipazioni di Beautiful. Come avrete visto Zoe, che conosce molto bene suo padre, sa che la sua fuga non può essere qualcosa di casuale e ha capito che Flo sta nascondendo molte cose. Quando trova i documenti dell’adozione della piccola Phoebe inizia a farsi delle domande e vorrebbe cercare di capire quale losco inganno questa volta abbia ... ultimenotizieflash