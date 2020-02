Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga: pronostici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è il posticipo del sabato della ventunesima giornata di Bundesliga, si gioca alle 18.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund sabato ore 18:30 Haaland ha segnato ancora (ottavo gol su quattro partite, tre delle quali iniziate dalla panchina), ma il Borussia Dortmund a sorpresa martedì è stato eliminato dalla Coppa di Germania perdendo sul campo del Werder Brema col risultato di 3-2. Stavolta il giovane fenomeno norvegese sarà sicuramente titolare perché si è infortunato Marco Reus, che a causa di un guaio muscolare ne avrà per almeno un mese. L’allenatore Favre dovrebbe confermare il 3-4-3, con Sancho, Haaland e Hazard titolari in attacco e Guerreiro e Hakimi titolari sulle fasce. In mezzo al campo con Witsel ci sarà Brandt o Emre Can, con l’ex Juventus ... ilveggente

DiMarzio : #Genoa, offerta del #bayer04 per #Romero Il club rossoblù la valuterà insieme alla #Juventus - Calciodiretta24 : Diretta Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: risultato in tempo reale, tabellino - Fantacalciok : Diretta Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund: risultato in tempo reale, tabellino -