Battipaglia, hashish in casa: arrestato pluripregiudicato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, D.A.A., 36enne battipagliese, pluripregiudicato. Gli agenti, dopo attenta attività info-investigativa, effettuavano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, sospettato di detenere quantitativi di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. In seguito alla perquisizione, gli agenti rinvenivano, occultato nella camera da letto, un pezzo di sostanza solida avvolta in cellophane trasparente del peso complessivo di gr. 48 e 13 pezzi di sostanza, suddivisa in dosi avvolte in cellophane trasparente del peso complessivo di gr. 19. La sostanza, esaminata da personale della Polizia Scientifica è risultata essere stupefacente del tipo hashish. ... anteprima24

