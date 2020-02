Battipaglia, casa a luci rosse scoperta dai vigili urbani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – casa a luci rosse, la polizia municipale interrompe un importante giro di prostituzione. Foglio di via per le ragazze. Nell’ambito di un’articolata e complessa attività di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto del mercimonio del sesso che a Battipaglia, nel corso del tempo, ha trovato terreno fertile all’interno di case di privati, locate allo scopo di esercizio della prostituzione, personale della sezione di polizia giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Battipaglia, retti dal Comandante Colonnello Gerardo Iuliano, attraverso attività investigativa tesa all’acquisizione di elementi utili ai fini delle indagini, ponevano fine ad un attività di meretricio che si consumava all’interno di un’unità abitativa sita in Battipaglia alla via Garibaldi. Attività del mercimonio del sesso che attirava ... anteprima24

