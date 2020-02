Basket, Tenerife batte i Rio Grande Valley Vipers e raggiunge la Virtus Bologna in finale di Coppa Intercontinentale 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà l’Iberostar Tenerife l’avversaria della Virtus Bologna nella finale della Coppa Intercontinentale 2020 di Basket. Gli spagnoli hanno infatti sconfitto agevolmente i Rio Grande Valley Vipers per 110-89 nella seconda semifinale disputatasi presso la Santiago Martin Arena di San Cristobal de la Laguna, a due passi da Tenerife. La partita è stata in realtà molto combattuta per i primi tre quarti, giocati punto a punto: i padroni di casa sono riusciti a scavare il solco soltanto nell’ultimo periodo di gioco, nel quale hanno quasi doppiato gli statunitensi (40-21). Nessun dubbio sul premio di MVP dell’incontro: si tratta di Santi Yusta, autore di 31 punti con eccezionali percentuali al tiro dal campo (9/11, di cui 5/7 da tre punti). Tra gli spagnoli molto bene anche Gabriel Lundberg (18 punti) e Giorgi Shermadini (15 punti), mentre tra i vincitori della scorsa G ... oasport

OA_Sport : Basket, Tenerife batte i Rio Grande Valley Vipers e raggiunge la Virtus Bologna in finale di Coppa Intercontinental… - 1000Cuori : Il post-partita di Virtus Segafredo-San Lorenzo, Djordejvic: 'Siamo venuti a Tenerife con grande orgoglio, non era… - Vivi_Tenerife : Siamo in finale domenica.. Basket VIRTUS BOLOGNA a #Tenerife #antonina_giacobbe #vivi #canarie… -