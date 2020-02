Basket femminile 3×3: Italia, debutto a Parigi con una vittoria e tre sconfitte delle due formazioni impegnate (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si è conclusa la prima giornata del National Teams 3×3 Tournament a Parigi, primo appuntamento della preparazione dell’Italia del Basket 3×3 al torneo Preolimpico che si disputerà nella seconda metà di marzo in India. Le azzurre giocano con due formazioni, denominate Blu e Bianca. Una vittoria e una sconfitta per la selezione Bianca, rispettivamente contro Paesi Bassi e Francia 2, mentre per quanto riguarda la Blu sono due le partite perse, quelle contro Svizzera e Olanda 2. Di seguito il riepilogo delle partite e dei tabellini delle azzurre: Svizzera-Italia Blu 16-13 d1ts Italia Blu. Carangelo 6, Bestagno 4, Trucco 2, Rulli 1 Paesi Bassi-Italia Bianca 14-21 Italia Bianca. Bocchetti 6, Andrè 9, Consolini 6, Filippi Italia Blu-Paesi Bassi 2 14-21 Italia Blu: Carangelo 10, Bestagno 3, Trucco 1, Rulli Italia Bianca-Francia 2 17-21 Italia Bianca. Bocchetti 5, Andrè 5, ... oasport

