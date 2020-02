Basket, Eurolega 2020: i risultati del 7 febbraio. Il Maccabi si impone sul campo del Fenerbahce, vittorie per Valencia e Panathinaikos (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella serata odierna sono andate in scena cinque partite valide per la ventiquattresima giornata di Eurolega 2019-2020. Oltre alla sconfitta dell’Olimpia Milano sul campo di Barcellona, spiccano il colpo del Maccabi Tel Avi ad Istanbul e le buone vittorie interne per Khimki e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui campi di tutta Europa. Il Khimki ha sconfitto a domicilio la Stella Rossa di Belgrado con il punteggio di 78-72. A trascinare i russi i 22 di Shved e i 19 di Jerebko, mentre ai serbi non sono bastati i 20 di Punter. Il Fenerbahce, invece, è caduto tra le mura amiche per 77-78 dopo una partita giocata punto a punto contro il Maccabi Tel Aviv: decisivo il canestro di Othello Hunter a 2” dalla sirena; inutili i 22 punti di Williams, a secco Gigi Datome. Ottima vittoria esterna per il Valencia, che è stato in grado di rimontare sul campo del ... oasport

