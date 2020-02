Basket, colpo grosso del Napoli: al PalaBarbuto cade la capolista (VIDEO) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Gevi Napoli si impone sulla capolista Reale Mutua Torino. Al PalaBarbuto di Fuorigrotta gli azzurri regalano agli spettatori la più bella prestazione dell’anno. Battuti, meritatamente, i leader della Serie A2 Old Wild West di Basket. Vittoria d’orgoglio per i ragazzi di coach Sacripanti che conducono per l’intera gara. Solo nell’ultimo quarto i piemontesi si fanno sotto cercando di ribaltare, ma non basta. La spunta così il Napoli Basket grazie anche alle ottime prestazioni di Roderick che realizza 17 punti, seguito da due stratosferici Chessa e Monaldi (12 punti) che infiammano il palazzetto napoletano. Arriva così la seconda vittoria consecutiva per la Gevi Napoli che piega con non troppa difficolta la capolista Torino. A fine gara i cestisti azzurri possono così festeggiare con l’intero palazzetto. Tabbellino: GeVi Napoli-Reale Mutua Torino ... anteprima24