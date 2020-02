Barcellona-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) La sera mette in scena la ventitreesima giornata di Eurolega per l’Olimpia Milano, che affronta in trasferta, al Palau Blaugrana, il Barcellona, attualmente in piena lotta per il secondo posto nella classifica di regular season. All’andata l’Olimpia conquistò una delle sue più belle vittorie con il punteggio di 83-70, in quello che è stato il suo miglior periodo nella massima competizione continentale. Da allora le cose sono cambiate in modo radicale: il Barça è, come detto, nella zona di testa, mentre Milano, dopo una serie negativa, è nella lotta per quei playoff che hanno rappresentato fin dall’inizio della stagione l’obiettivo. La squadra di Ettore Messina deve riprendersi dalla sconfitta subita in casa contro l’Alba Berlino, ma il campo è di quelli difficili e l’avversario in panchina è ancor di più tra quelli complicati: Svetislav Pesic, ... oasport

